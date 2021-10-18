PCB暨IC載板廠景碩（3189）9月合併營收33.52億元，年增47.19％，月增1.65％，單月營收創新高；累計前九月合併營收為257.19億元，年增31.55％，也同步創高。法人看好景碩第四季營運將續揚，有望續創單季新高，股價有撐。
景碩15日股價上漲10元，漲幅5％，收在210元，收復月線、10日均線。籌碼上，外資15日買超1,867張，由賣轉為買超。
ABF載板、BT供給吃緊，景碩產能持續擴產，今年ABF載板產能擴增30％、BT載板產能擴增10％，資本支出估達100億元。ABF載板產能明、後兩年分別擴增30～40％及40％。法人認為，BT載板在智慧機、記憶體及打線封裝等應用需求同步暢旺，訂單能見度很強，雖然近期智慧機產業雜音不斷，即便有下滑但其他應用的產品線可補足。
景碩上半年EPS為2.47元，毛利率24.84％，其中第二季毛利率高達27.1％，法人認為景碩第三季毛利率更上層樓達28％，第四季將再爬升，整年度EPS獲利有望挑戰近七年高點。高盛證券在9月初給予景碩300元買進目標價，是法人圈給予最高的目標價。
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