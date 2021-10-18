靜電防護元件供應商晶焱（6411）受惠5G裝置、車電等應用需採更多靜電放電（ESD）防護元件，第三季營收以10.53億元創歷史新高。而第三季營收同樣創新高的，還有甫躋身「千元俱樂部」的電池模組股王AES-KY（6781），第三季營收29.18億元，刷新掛牌來紀錄，兩檔皆獲投信15日持續加碼，分別買超121張、32張，並成為權證熱門標的。

晶焱受大陸能耗雙控政策、數日停電停工影響拉貨，9月營收月減2.1％、降至3.48億元，但仍年增17.7％，並為單月營收歷史第四高，且創歷年同期新高紀錄。第三季營收則季增16.7％，年增21.0％，今年前九月營收達29.57億元，與2020年同期相較成長30.8％，同樣改寫歷年同期歷史新高。

(時報資訊)

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