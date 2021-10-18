5G與高效能運算晶片（HPC）訂單續強，以及車用及伺服器對半導體元件的需求增加，台積電（2330）14日法說會重申晶圓代工產能吃緊情況將延續至2022年，對27日將接續召開法說的聯電（2303）產生提振作用，法人陸續進行回補。

權王台積電（2330）法說會成功駁斥外資先前對產業前景的疑慮，第三季毛利率達51.3％，接近原先財測高標位置，單季稅後盈餘1,562.6億元，季增16.3％，年增13.8％，呈「雙率雙增」，每股盈餘6.03元，雙創歷史新高，累計今年以來每股已賺進16.59元。公司自估第四季營收將介於154～157億元間、毛利率51～53％、營益率39～41％。

先進製程發展方面，3奈米維持今年試產目標不變，預計在2022年下半年進入量產，並將在2023年首季見到明顯的營收貢獻；以3奈米作為基礎的加強版N3E製程，則預計在3奈米量產一年後進入生產階段。

投信在台積電股價跌破季線後一路回補，截至15日止已連續13日買超，合計7,164張，在法說會行情加持下，外資也終止連四日買超，轉買3.37萬張，推升股價15日跳空開高，收復600元信心關卡。

晶圓代工第二梯隊的聯電也受惠成熟製程因過去幾年投資有限，今年遭逢疫情與新應用爆發，衍伸出需求成長幅度大於產能增加幅度的結構性問題，外傳聯電第四季也將第四度調漲報價，11月平均漲價一成。

此前聯電公布9月營收為187.51億元，年增29.01％，雖終止連四個月創高紀錄，仍締造歷史單月次高；第三季營收則達559.07億元，季增9.82％，改寫單季新高。

聯電9月也宣布與頎邦股權交換，以聯電每1股換發頎邦0.87股，換股價值約54億元，成為聯電近年最大的轉投資，預計11月5日完成交易，屆時聯電與子公司宏誠創投將共同持有頎邦9.09％股權，成為頎邦最大單一股東。法人認為，該案有助雙方的長期成長，以及確保手機相關DDI供應鏈穩固。

(時報資訊)

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