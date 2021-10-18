台股15日總算一吐怨氣，單日大漲2.4％，激勵多數個股開啟反攻之路，大型法人研究機構看好，晶技（3042）第三季因業外收入貢獻、營運優於預期，車用石英為2022年動能，目標價上看140元，潛在漲升空間突破四成；中信投顧則點名啟碁（6285），初評「增加持股」、給予81元股價合理估值。

因新iPhone銷售符合預期，而且網通、車用、物聯網（IoT）產品需求佳，帶動晶技第三季石英本業季增12％。法人說明，因匯兌收益與政府補貼等業外項目，第三季自結稅前獲利10.9億元，優於預期13％，預估晶技第三季每股純益2.88元。

本土大型研究機構預估，晶技第四季石英產品價格較第三季並無顯著滑落，毛利率可維持36％高檔水準，推算2021年全年每股純益可達10元，賺進一個股本。

法人預估，2021～2022年全球汽車出貨量將年增7％、9％，其中電動車出貨更是大幅成長七成與四成，優於產業水準，每部電動車所用之石英元件數量較傳統燃油車多出50％，長期將使車用產品需求上升。晶技已切入陸系、美系電動車供應鏈，預估2022年車用石英可同步成長44％，推升本業營收。

同步掌握5G、WiFi 6商機的還有啟碁，中信投顧指出，啟碁尚有低軌道通訊衛星需求推升路由器銷量的商機，預估料況第三季開始紓解，第四季毛利率維持10％以上，南科廠與越南廠2022年新產能貢獻獲利顯著，評價偏低，因而初次納入研究範圍給予正面看法。

啟碁2021年開始出貨給Starlink的Mesh路由器，2022年仍保持獨家供應地位，隨Starlink用戶數上升，對營收貢獻逐季成長。

同時，啟碁掌握2022年上半年訂單，WiFi 6相關產品線滲透率持續上升，企業級產品需求復甦，服務提供商市場路由器出貨放量，隨5G及WiFi 6設備採購需求成長，2022年上半年IC緊缺能緩解，出貨進度可望再提前。

(時報資訊)

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