美國商品期貨交易委員會（CFTC）8日公布的數據顯示，原油期貨的投機者淨部位為398,307口，與前一周相比，增加24,493口；此外，原油期貨的投機者淨部位，自9月17日的349,158口觸底反彈以來，口數增加14％，顯示籌碼面對原油未來表現開始轉佳。
除此之外，近幾個交易日將有許多重要數據即將公布，像是10月20日的美國API原油庫存變化以及美國EIA原油庫存變化，10月23日公布的貝克休斯石油鑽井數。上述數據都將牽動未來幾個交易日的國際油市變化，投資人須多加留意。 在技術分析方面，以美國紐約商業交易所（NYMEX）11月合約的輕原油期貨來觀察，自9月21日站回10日均線以來，皆能收在均線之上，顯示10日均線為下方重要支撐，再加上CFTC的投機者淨多單開始增加的情況下，建議投資人樂觀看待期貨後勢。
臺灣期貨交易所（期交所）在2018年7月2日發行布蘭特原油期貨後，成功邁出與全球商品期貨市場接軌的一大步。另外，新推出的布蘭特原油期貨經期交所設計，較英國倫敦國際金融期貨交易所（NYSE Liffe）的同質性商品，期交所表示，此商品具五大特色：一、無需透過複委託，只需以國內期貨帳戶即可交易，提供投資人便利的交易管道。二、採新台幣計價無需換匯，無需進行換匯，便利性高。三、涵蓋國人用油成本，提供國人油價變動的避險管道，服務實體經濟。四、日、夜盤涵蓋主要油市波動時段，交易時段便於交易人進行風控與部位調整。五、豐富國內商品類期貨，使交易策略更加多元與靈活。（國票期貨提供，李娟萍整理）
(時報資訊)
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