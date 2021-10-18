受美股大漲帶動，權王台積電（2330）法說會報喜，股價表態大漲，電子股重掌多頭兵符，台股加權指數15日終場大漲393.91點，收在最高點16,781.19點，成交量放大至2,880.87億元。
台指期上漲380點至16,782點。價差方面，台指期轉為逆價差0.81點，電子期轉為逆價差1.61點，金融期正價差縮至2.57點。
現貨部分，三大法人買超300.88億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少638口至8,174口，其中外資多單減碼並且空單加碼，淨空單增加1,523口至17,650口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少789口至3,335口。
群益期貨指出，美股出現多個月以來的最佳表現，主因美國四大銀行美國銀行、摩根士丹利、富國與花旗財報亮眼，通膨數據趨緩，以及初領失業金人數低於預期和前值，而且是去年3月以來首次低於30萬人。
台積電第三季營收和獲利雙創高，估計第四季營收續創新高，季增上看5.5％，台美股市皆受到激勵。
自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為1萬9,000餘口，今天賣權OI增量明顯較多，是買權OI增量的十倍之多。
群益期貨指出，外資現貨作多，期貨空單增加一些，自營商選擇權中性態勢，月選中性偏多，整體籌碼面中性格局。技術面台股低檔仍然有撐，且台積電獲利不錯，擺脫市場對需求減弱陰霾，短線的拉回仍可偏多操作台股。
永豐期貨指出，從技術面來看，KD指標轉為黃金交叉且開口向上，而外資籌碼面也呈現較積極的多單加碼，三大法人合計買超300.84億，若後續配合量能，有利多方續攻。
(時報資訊)
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