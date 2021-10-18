櫃買中心創櫃板再添生力軍，金嘉隆企業（7613）將於10月28日透過創櫃板辦理登錄前之籌資，產業類別為其他業。
金嘉隆企業主要經營茶葉蛋、蛋類製品及豆干銷售，並以「所長茶葉蛋」作為產品品牌，該公司於台南新化設有通過ISO 22000及HACCP之工廠，在製程方面每顆蛋皆經過12道工序，並透過後殺技術，使茶葉蛋呈現無菌狀態，可在常溫、不拆封的情況下，達一年的保存期。該公司並致力將茶葉蛋導入文創思維，以中藥材製作出四囍蛋禮，並以臺灣傳統花布包裹成伴手禮，於107年獲得經濟部OTOP產品設計獎。
金嘉隆企業10月21日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，10月28日起進行投資人認購及繳款作業。可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw），充分了解風險預告事項後，進行認購。
(時報資訊)
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