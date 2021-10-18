上周櫃買指數先跌後強行情，年線失而復得，15日收高202.09點彈上5日線，接續挑戰月線204.71點關卡；其中櫃買富櫃50、200兩大指數成分股增刪18日生效。

前者新增長聖（6712）、網家（8044）、朋程（8255）等三檔成分股，後者新增德微（3675）、九齊（6494）、越峰（8121）等八檔成分股。

上周僅四個營業日，三大法人賣超上櫃股票33.64億元，主要是外資賣超31.82億元，投信及自營商各買超0.84億元、賣超2.66億元；但15日台積電法說報喜帶動盤勢強彈，當日的三大法人買超9.79億元，分別是外資買超4.19億元、自營商買超4.01億元、投信買超1.58億元。

櫃買市場富櫃50、富櫃200兩大指數成分股增刪調整18日生效，其中富櫃50指數成分股納入：長聖、網家及朋程等三檔，成分股刪除：僑威、中天及合一等三檔。

富櫃200指數成分股納入：精確、崇越電、德微、強新、美而快、九齊、九暘及越峰等八檔。另成分股刪除：加百裕、曜越、友華、捷流閥業、龍巖、元大期及倉和等七檔。

檢視該兩大指數新增11檔成分股，10月來法人累計買超以朋程1,487張最多，其次是九齊買超量888張，買超量較多依序為：九暘345張、美而快210張、長聖169張、德微159張；另10月來法人調節賣超以越峰4,289張最多，網家及精確也各賣超1,808張、855張，但15日網家獲外資買超884張，使得法人買超量擴增到931張。

15日盤勢彈升之際，11檔新增成分股多有強漲表現，美而快、網家，以及九齊等當日股價各漲5.58％、4.44％及3.45％，朋程漲幅2.61％，越峰、德微，以及九暘也分別上揚1.76％、1.66％、1.55％，長聖漲0.78％，僅精確以及強新兩檔稍弱勢，各收平盤以及小跌0.83％。

進一步檢視15日該11檔新增成分股的外資比重，以德微、精確以及網家較高，各為52.0％、51.66％、26.95％，九齊是11.90％，其餘都在10％以下，其中長聖、朋程、美而快、九暘，以及越峰等外資持股比重，甚至低於3％，未來是否隨納入兩大指數成分股，帶動外資等法人買盤，也備受市場期待及關注。

(時報資訊)

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