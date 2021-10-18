證交所表示，台開（2841）之前因會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，核有證交所營業細則相關規定之情事，已列為變更交易在案。嗣查台開於10月14日發生存款不足退票，核有證交所相關規定之情事，已公告自今（18）日起，股票併案列為變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。

(時報資訊)

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