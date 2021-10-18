ETF除息旺季到，據統計，本周至少有7檔ETF除息，其中，永豐臺灣加權（006204）、富邦臺灣優質高息（00730）、富邦臺灣中小（00733）及元大高股息（0056）等4檔股息殖利率衝高至5％以上。

　據統計，19日除息計有永豐臺灣加權、群益道瓊美國地產、富邦美國特別股、富邦臺灣優質高息、富邦臺灣中小等5檔ETF，21日有台新全球AI（尚未公告股息）ETF，及22日元大高股息ETF。

　富邦投信表示，ETF配息與否已成為投資人的考量重點之一。富邦臺灣中小及富邦臺灣優質高息收益分配公告，10月預計配息金額分別為每單位2.09元、1.127元，依15日收盤價換算的殖利率分別約5.21％、5.52％。

(時報資訊)

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