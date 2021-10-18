ETF除息旺季到，據統計，本周至少有7檔ETF除息，其中，永豐臺灣加權（006204）、富邦臺灣優質高息（00730）、富邦臺灣中小（00733）及元大高股息（0056）等4檔股息殖利率衝高至5％以上。
據統計，19日除息計有永豐臺灣加權、群益道瓊美國地產、富邦美國特別股、富邦臺灣優質高息、富邦臺灣中小等5檔ETF，21日有台新全球AI（尚未公告股息）ETF，及22日元大高股息ETF。
富邦投信表示，ETF配息與否已成為投資人的考量重點之一。富邦臺灣中小及富邦臺灣優質高息收益分配公告，10月預計配息金額分別為每單位2.09元、1.127元，依15日收盤價換算的殖利率分別約5.21％、5.52％。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：