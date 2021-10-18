小資族熱衷定期定額，熱情澆不息！證交所最新公布，台積電（2330）及元大台灣50（0050）仍穩居9月證券商承作定期定額個股及ETF交易戶數之冠，但出現較明顯的變化是，9月台股收跌逾3％，金控股反而獲小資族喜愛，交易戶數幾乎都較8月攀升，尤其兆豐金（2886）不但超越存股族最愛的玉山金（2884），且一舉衝上18,025戶。
台股9月跌555點、跌幅3.18％，成交值也出現大幅滑落，但以小資族居多的定期定額卻持續攀升至36.57億元，再創2017年1月16日開辦該項業務以來新高，以存股族為主要對象的定期定額，反而成為台股震盪拉回時的重要買盤支撐。
證交所最新統計，9月定期定額對個股交易戶數前20名分別為：台積電續降至48,784戶，兆豐金、玉山金則各上升至18,025戶及15,277戶，各較8月增加二、三千戶，此外，中華電及第一金各為8,143戶及7,149戶，月增都數百戶。
接下來，依高低排序為：合庫金、中信金、台泥、鴻海、元大金、台達電、台新金、國泰金、富邦金、聯發科、潤泰新、中鋼、永豐金、亞泥、開發金等，開發金首度躋身成第20名，同時，20檔中，金控股就占了11檔，超過一半比重，整體來看，戶數也持續向上攀升，可見金控受投資人青睞。
至於ETF也受到投資人的喜愛，元大台灣50、元大高股息、富邦台50及富邦公司治理等4檔依然是排名前4名，戶數也都有增加，其中，元大台灣50持續上升至114,510戶。
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