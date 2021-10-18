開啟藥證先例！泰福-KY（6541）17日宣布，獲加拿大主管藥物審查之衛生部核准其生物相似藥產品TX01的上市許可證，一旦取得當地經銷商 藥品進口證之後，就可以正式在加拿大上市販賣，搶攻一億加幣市場商機。

針對拿下創立以來的第一張藥證，泰福表示，有了加拿大衛生部的認證，TX01取得美國FDA所核發的藥證，也更具信心!泰福的第一個生物相似藥產品TX-01，主要是治療癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症，原廠參考藥物為 Neupogen（Filgrastim)，目前正在FDA審核藥證階段。

雖然泰福主打美國市場，但因為加拿大在語言及文化等方面，都與美國相似，對於泰福而言，獲得加拿大衛生部核准上市許可證，就能開闢另一個市場，這也讓泰福可望逐步完成攻占北美版圖的市場布局。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意