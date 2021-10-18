台中營建股包括總太（3056）、大城（6171）、豐謙（5523），受惠台中新建案大量交屋，助攻上半年獲利紛創同期新高，挹注前三季營收均翻倍增長；此外，櫻花（2539）、富旺（6219）新案集中在下半年交屋，喜迎第四季交屋旺季到來，營收爆發可期。

其中，總太地產上半年在60億完銷案「總太2020」跨年交屋挹注下，EPS達3.43元，年增逾二倍，前三季營收36.15億元、年增達1.2倍；總太今年唯一新推案-台中北屯區「心之所向」，總銷金額高達156億元，為旗下建案最大量體，目前銷售已破五成。

大城地產隨著台中北屯區「八月小確幸」，及北屯區合建案「十二月滿」、西屯區合建案「大城仰雲」等新案交屋，上半年EPS達3.06元，創下同期新高；前三季營收11.34億元，激增逾35倍。法人表示，總銷13億的完銷案「四月泊樂」，力拚第四季跨年交屋，大城2021年獲利續創新高可期。

此外，豐謙建設在總銷20.8億元的完銷案─台中「蜜之地」完工交屋，以及總銷13.5億元的桃園「菁英匯」成屋順銷下，帶動上半年EPS達2.01元，創下同期新高，前三季營收達29.2億元，激增13.6倍，營收創同期新高。

櫻花建設第三季起預計有五個完銷案將完工，包括台中太平區「大櫻國-劍橋花園」與「櫻花群雄會」、台中北屯區「櫻花群英會」與「櫻花巨人」，以及桃園龜山「櫻花澍」，五案總銷合計約達84億元，挹注9月合併營收19.85億元，年增102倍，前三季營收21.52億元，與去年同期持平。

由於櫻花建新建案集中在下半年交屋，上半年每股小虧0.15元。法人表示，櫻花建第三季起喜迎交屋潮、將有五個新建案完工交屋，總銷逾80億元，2021年營收與獲利雙增可期，EPS可望優於去年的1.48元。

此外，富旺前三季營收18.75億元，年增7.64％；第四季即將完工的建案，包括台中「雍華」、新竹「站前富時代」及「站前新時代」等，總銷16.37億元，目前平均銷售率已達85％，富旺今年本業營運表現可望優於去年。

(時報資訊)

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