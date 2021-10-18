五倍券上路助攻下，包括遠百（2903）、特力（2908）、統領（2910）、統一超（2912）、全家（5903）、寶雅（5904）等百貨、零售通路、超商等，上周股價全數翻揚；其中，遠百周年慶台中店收五倍券就成長一倍多，預計全台收單上看12億元，挹注周年慶業績有望上看135億元，較去年增近10％。
遠百前三季營收年減6.5％，若以本業遠東百貨全台前三季業績來看，則較去年同期小減3％，預期五倍券帶動買氣約在8至10％，等同挹注第四季周年慶有望較去年同期增近10％。
目前台中大遠百周年慶期間五倍券收單增長就較去年成長近二倍，估計整體五倍券收單規模可望達12億之多，受惠五倍券與周年慶相乘題材，遠百股價上周受外資、自營商等追捧連買三日，上周五股價收22.65元，後勢可期。
由於預期五倍券效益放大，且鎖定家電家用消費，特力推出五倍券放大術，再加上周年慶滿千送百，預期旗下零售通路特力屋、特力HOLA等均將受惠；目前特力前三季合併營收正成長5.62％，第四季貿易、零售均屬旺季，有望噴發出新高紀錄。上周股價外資法人轉買，近一周漲幅達3.03％，收漲來到23.8元。
統一超隨著疫情趨緩，前三季合併營收穩定正成長等利多，外資等三大法人連買26天，上周五股價收漲來到290元；近期7-ELEVEN、康是美等陸續開出美麗事業新店型，加上五倍券掀起振興消費力，皆有助第四季營收噴發向上。
全家前三季合併營收620.05億元、年減2.56％，全家指出，進入10月，政府已陸續鬆綁相關政策，並輔以五倍券振興方案於國慶連假前上路，可望活絡整體消費市場、推升業績動能，尤其是餐飲業績自10月後全面回復，有望挹注第四季合併營收正向成長。受惠外資等法人買進，上周股價漲幅達1.16％。
寶雅前三季合併營收127.24億元、年減1.9％，將持續拓展POYA Buy寶雅線上買，搶攻五倍券，期全年營收轉正成長，上周股價周漲幅達3.21％，有望築底往上。
(時報資訊)
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