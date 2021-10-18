大江（8436）繼正式併入美國猶他州廠業績後，開發的香蕉花、香蕉皮保健品原料，也正式取得FDA的NDI（New Dietary ingredient，食品新膳食補充成分登記），未來將可大舉使用開發系列產品行銷下，營運將大大進補。

法人預期將有助於明年美國廠轉盈，並開啟新一波成長動能。

香蕉花對男性抗老化、防止掉髮和攝護腺有幫助，香蕉皮則有具有舒眠效益，該兩項原料開發的產品，先前在兩岸市場銷售頗佳，而取得美國NDI認證後，據了解，已吸引全球前三大直銷商和美國通路商關注，預期將成為美國廠未來營運主力。

大江董事長林詠翔表示，取得NDI後將可適用於該原料開發的所有膳食產品，將有助於開拓國際市場。

林詠翔表示，大江併購NewAge猶他州生產設施及代工銷售業務後，也接手原有的客戶，未來除了有代工業務外，也可望加入大江現有的膠原蛋白、益生菌和剛取證的香蕉花、香蕉皮等保健品，加上因產能稼動率提高、導入自動化設備和控管成本等策略，預期美國廠明年上半年即可望展現效益，並力拚2023年前打造超過新台幣30億產值的生產規模。

大江美國廠占地五萬平方公尺，目前以大瓶裝液態產能為主，原產能稼動率高達八成，目前大江已部署自動化團隊赴美駐地，並陸續導入小瓶裝液態與其他大江美國客戶熱銷劑型，預計10月起將開始貢獻營收。

大江今年前三季營收66.64億元，年成長8.02％，上半年EPS 7.44元，成長率不如預期，主要是受到大陸整頓微商影響，不過，第四季起，除了併購和康生（1783）業績挹注，且美國猶他廠做為新生產基地也注入營收下，本季有機會拉出全年最高峰，展現強勁成長動能。

林詠翔指出，大江以打造台灣生技大聯盟前進國際打世界盃為目標，第一階段已引進台塑生醫投資和康生，以台塑生醫在長庚醫療體的資源，將開拓和康生關節注射液及人工代用骨等醫材的市占率。

(時報資訊)

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