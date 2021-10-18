大江（8436）繼正式併入美國猶他州廠業績後，開發的香蕉花、香蕉皮保健品原料，也正式取得FDA的NDI（New Dietary ingredient，食品新膳食補充成分登記），未來將可大舉使用開發系列產品行銷下，營運將大大進補。
法人預期將有助於明年美國廠轉盈，並開啟新一波成長動能。
香蕉花對男性抗老化、防止掉髮和攝護腺有幫助，香蕉皮則有具有舒眠效益，該兩項原料開發的產品，先前在兩岸市場銷售頗佳，而取得美國NDI認證後，據了解，已吸引全球前三大直銷商和美國通路商關注，預期將成為美國廠未來營運主力。
大江董事長林詠翔表示，取得NDI後將可適用於該原料開發的所有膳食產品，將有助於開拓國際市場。
林詠翔表示，大江併購NewAge猶他州生產設施及代工銷售業務後，也接手原有的客戶，未來除了有代工業務外，也可望加入大江現有的膠原蛋白、益生菌和剛取證的香蕉花、香蕉皮等保健品，加上因產能稼動率提高、導入自動化設備和控管成本等策略，預期美國廠明年上半年即可望展現效益，並力拚2023年前打造超過新台幣30億產值的生產規模。
大江美國廠占地五萬平方公尺，目前以大瓶裝液態產能為主，原產能稼動率高達八成，目前大江已部署自動化團隊赴美駐地，並陸續導入小瓶裝液態與其他大江美國客戶熱銷劑型，預計10月起將開始貢獻營收。
大江今年前三季營收66.64億元，年成長8.02％，上半年EPS 7.44元，成長率不如預期，主要是受到大陸整頓微商影響，不過，第四季起，除了併購和康生（1783）業績挹注，且美國猶他廠做為新生產基地也注入營收下，本季有機會拉出全年最高峰，展現強勁成長動能。
林詠翔指出，大江以打造台灣生技大聯盟前進國際打世界盃為目標，第一階段已引進台塑生醫投資和康生，以台塑生醫在長庚醫療體的資源，將開拓和康生關節注射液及人工代用骨等醫材的市占率。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：