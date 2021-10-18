綠色永續意識抬頭，ESG（Environment，Social，Governance）的落實也更受企業重視，已投入綠色事業逾十年的緯創集團，近日旗下緯潤高新材料（Wistron GreenTech），與Princeton NuEnergy（PNE）、eTak Worldwide宣布策略合作，於美國德州共同建置直接回收各類LIB（鋰電池）再生的產線試點，專案並於今年下半年啟動，期能將LIB的回收與大規模再生提供標準化流程。
PNE為聚焦回收鋰電池和再生電池材料，以製造新電池、高效電容器和行動式消費電子品及電動汽車電池的綠色電子事業，其亦已開發出具經濟效益且環保的回收再生技術。
預期全球鋰電池市場規模在2020～2027年間，以15.6％的年複合成長率、達近1,160億美元，屆時來自各地對鋰電池的需求激增，將使得電池回收的需求也將出現指數型增長。
此回合作三方皆對共同投入鋰電池循環再生，以推助降低電池生產成本、並為節能減碳盡一分心力，抱持樂觀看法。
緯創在董事長林憲銘的支持下，投入綠色事業逾十年，並成立百分之百持有的子公司緯潤高新材料，專注於廢棄電子資源、消費性塑膠材等回收，並提煉貴金屬和再生塑料以供客戶產品製程使用，並在2012年底於美國德州設置電子回收暨再生之廠房，為其在中國昆山的再生塑材提煉廠後，第二個布局據點。
緯創主要客戶戴爾於七、八年前，推出首款導入Closed-loop Plastic（封閉再生循環塑膠）製程生產的AIO電腦產品，即是透過緯創花費長達兩年時間，以再生塑材及電子資源回收之再製材的解決方案製成，後續亦逐步擴及超過百項含括AIO、桌機、顯示器和筆電等產品，皆使用緯創以回收再生製材而生產。
此外，緯潤高新材料德州廠亦自2017年起，開始提煉金、銀、鈀等貴金屬，戴爾先前推出的電子黃金循環再生系列K金飾品，即為雙方在廢電子資源（E-waste）領域開啟的一「點石成金」循環經濟商機。
(時報資訊)
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