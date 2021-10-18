今年電子業旺季提早結束，導電漿料大廠勤凱科技（4760）第三季營收創新高，但預期第四季起進入傳統淡季，受到中國及歐美長假、客戶年底盤點庫存的影響，勤凱將持續因應市場變化，觀察客戶庫存狀況調整公司生產產能。

勤凱在7月營收衝上1.66億元的單月歷史新高水準之後，8月、9月營收都維持在1.6億元以上的高檔水準，累計第三季合併營收4.95億元，較去年同期成長68.85％，刷新單季營收歷史新高表現，累計前三季營收約13.89億元，年增63.95％，也寫下歷年同期新高紀錄。

勤凱表示，9月整體出貨量持續向上攀升，但是公司營收會因出貨的產品組合、以及銀漿報價會隨銀價波動而變動，近期國際銀價持續走緩，有部分出貨的銀漿因銀價較上月減少6～7％，造成9月營收較8月略減1.98％。

勤凱的導電漿料主要供應被動元件與太陽能電池廠，公司並持續開發新產品，應用在更多領域，包括LED照明、半導體及散熱的導電漿等，力求維持公司長期的營運成長動能。勤凱自2019年跨入太陽能產業以來，目前太陽能背銀導電漿料已獲九成台灣太陽能電池廠使用，並為客戶的主要供應商，太陽能背銀導電漿料對公司營收貢獻持續提高，公司樂觀看待太陽能的成長態勢，在成為台廠太陽能電池廠的主要供應商後，更有利於勤凱打入東南亞市場，進一步拉高營運規模。

被動元件則因車用電子、5G的需求大增長線看好，其中在車用領域更是未來發展重心，電動車ECU、ADAS等應用所需的被動元件，將比原燃油車增加數倍，尤其車規產品認證要求嚴謹，雖然進入門檻高、認證時間長，但一經採用不易替換，勤凱與各大被動元件廠密切合作並提供客製化的導電漿料，有助於客戶生產高品質產品，隨著客戶快速提高車用被動元件出貨，勤凱也將同步受惠。

勤凱全產能均在台灣，下游客戶訂單穩定出貨，然而因為第四季起將進入傳統淡季，預期將會受到中國及歐美長假、客戶年底盤點庫存的影響，勤凱也將持續審慎因應市場變化，並進一步觀察客戶庫存狀況調整公司生產產能。

(時報資訊)

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