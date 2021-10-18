宏正自動科技（6277）受惠於歐美、亞洲市場專案持續回溫拉抬，第三季營收動能來到今年高峰、達12.71億元，看好第四季各產品線同步維穩增長走勢，力拚營收續揚、全年挑戰50億元的成長目標可期。
受惠在企業級IT架構管理解決方案、USB周邊設備及專業影音產品等產品線增溫，宏正第三季營收站上歷年同期次高，季增、年增幅皆約4.1％，累計今年前三季營收來到37.23億元、年增7.7％，續站歷年來僅次於2018年同期的次高。
在各產品線及銷售區域表現部分，IT架構管理解決方案在企業級的non Over-IP和Over-IP業務皆明顯增溫，抵消來自SMB業務的下滑，今年以來整體仍有5％的年成長表現。
另在專業影音產品業務在轉向聚焦教育、政府、醫療及智慧製造等領域效益發酵下，回復年正成長走勢、年增逾7％，至於USB周邊設備業務則較去年同期成長5％。此外，來自歐、美及亞洲市場的業績，則分別有5％、3％及11％的年增幅。
宏正今年以來成長動能相對強勁的亞洲市場，除了來自韓國、日本及中國等地區專案需求外，台灣也挹注頗多動能。尤看好來自半導體產業擴產帶動的自動化智慧製造專案需求，亦將從今年一路延續至明年，除有助推升宏正下半年營運動能優於上半年，亦為明年營運帶來支撐力道。
另一方面，美洲市場雖因缺料、原料漲價影響低階產品出貨加上塞港拖累，回溫成長動能不若歐、亞地區強勁，但宏正仍看好後續專案需求尚在，且通路亦有回補庫存，後續出貨動能可望有遞延效益。
法人預期，第四季在各主要市場的IT架構管理解決方案需求明朗，專業影音產品轉型效益亦持續發酵，另併入的機櫃業務除了漲價效益外，也帶來穩定營收貢獻，可望進一步推升宏正單季回歸旺季表現、營收挑戰14億元。
(時報資訊)
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