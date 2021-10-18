可成（2474）庫藏股買回進度超前，統計在19個交易日內已砸逾12億元，買回7,381張自家股票，庫藏股執行進度將近三成，直逼首波庫藏股35％的執行率。
可成今年適逢出售泰州廠的陣痛期，法人保守看待財報表現，但預期今、明年營運可望先蹲後跳，2022年有機會重返成長。
可成上周二度公告庫藏股執行進度，截至15日為止，庫藏股執行進度逼近三成，換算之下，等於可成在啟動第二度庫藏股的19個交易日之內，就買回自家股票7,381張，而累計可成最近四度公告的買回金額，這一波庫藏股可成已經斥資逾12億元，對照去年執行的首波庫藏股，無論是在買回進度或是手筆，均有機會超越上一波。
可成首度執行庫藏股在去年3～5月間，因歐美疫情導致台股跌跌不休，可成遂出手救市，實際買回8,773張，執行率約35％，同年8月，可成宣布將大陸泰州廠售予陸資廠藍思玻璃，並在年底完成交割。
而有庫藏股護體，可成近期股價維持橫盤，即使大盤指數劇烈波動，成功守住短、中期均線支撐，15日收160.5元。
可成因出售大陸泰州廠，營收比重高達40％，導致單月營收從去年10月開始顯著年減，今年4～9月營收年減幅度擴大至40～61％。
不過去年度的比較基期將在10～12月開始降低，可成單月營收月減幅度可望邁向收斂，而從可成單季毛利率表現來看，也已經度過震盪期，毛利率已經連續三季守住3字頭，頗有築底味道。
(時報資訊)
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