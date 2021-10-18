筆電散熱廠力致（3483）今年上半年因原料價格飆漲，再加上船運費用一日三價，拖累毛利率表現，意外跌破二成關卡，為反映成本，力致已相繼與客戶展開議價，力拚穩住下半年的毛利率。
拜WFH（居家辦公）之賜，力致去年繳出了EPS 4.36元的耀眼成績，但隨著筆電需求出現雜音，加上IC缺料帶動的原料成本上揚，力致今年上半年的毛利率受到了壓抑，上半年平均毛利率下滑到18.96％，相較於去年同期的23.86％，下滑4.9個百分點。
為了穩住獲利，力致也與客戶就原料成本上漲展開協商，力致指出，反映原料成本的動作一直在進行中，除了逐季與客戶做協調外，若有新開模的新產品也會將新的成本架構納入考量，至於漲幅多少？力致表示，報價調整並非採齊頭式的漲法，原則上不同品項的漲幅不一，會參考同業的報價以及自家的成本再做決定。
著眼於原料成本已逐步反映在新的報價中，再加上，9月營收以8.27億元奔高，創下歷史新高，並帶動第三季營收走揚至21.03億元，及累計前三季營收53.7億元，同創歷史新高，在營收規模放大下，法人樂看力致第三季毛利率應有機會回升，至於能否重新站上二成關卡？力致表示，獲利部分尚待會計師查該，目前不方便做評論，將留待11月上旬召開董事會、通過第三季財報後，再對外說明。
力致目前主力產品仍以筆電散熱為主，占比達九成，餘下一成占比為車用產品及其他，力致在車用的布局部分極為廣泛，包括娛樂系統、中央觸控、影音系統、充電系統等散熱模組都有涉獵，並已間接打入歐、日、韓車廠。力致表示，車用目前占比雖仍未超出一成，但著眼於車用是未來的趨勢，公司在此部分的布局將會愈來愈綿密。
展望下半年，力致表示，依照筆電廠的慣例，年底新機的需求都會在第三季先行做備料，這也是9月營收創高的原因之一，往年第三季都是每年營運的高峰，因此今年應該也不例外。
(時報資訊)
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