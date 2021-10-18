由於mini LED、感測元件明年度展望樂觀，相關廠商陸續開出擴產計畫，除了富采（3714）旗下子公司晶電、隆達50～100％擴產幅度之外，鼎元（2426）因5吋廠產能滿載，公司將斥資擴產5吋產能達20％、光磊（2340）也規劃8億元資本支出，沉寂已久，LED產業迎來同步擴產潮。
感測元件的需求明確，市場規模持續成長，光磊、鼎元今年引進新的股東陣容、股權結構之後，相繼開出明確的擴產計畫，光磊明年度的資本支出上看8億元，鼎元則在5吋廠產能滿載之下，敲定擴產幅度。
鼎元表示，目前5吋廠月產能約6萬片，預計在科中廠追加2萬片產能，總產能可望從6萬片提升至8萬片，另5吋廠與6吋廠設備可共用，因此科中廠也置入6吋產能達1萬片，新產能將於明年第二季投產，估擴產幅度約20％。
鼎元董事會上周已經核定4.68億元資本支出，計劃對科中廠進行SI元件產品之產能擴充投資。
光磊內部規劃，8億元資本支出將用於建置高性能光耦元件、長波長VCSEL/LED、與長波長PD等產品所需的機型以滿足新製程需求。
此外也將用於去生產瓶頸、擴建產能，以滿足客戶強勁需求。
至於mini LED廠方面，因應開案量大增，晶電日前已經敲定擴產計畫，明年整體擴產幅度上看50％，今年第四季將透過改善生產效率的方式新增20％產能，公司日前也取得隆達的晶片製造設備，加上布建大陸mini LED產能，希望以不新增MOCVD機台的方式，達到最終擴產50％的目標。
而在LED前段製程拉升之下，隆達也跟進在第四季擴充產能達一倍，並有機會在明年第一季挹注營收。
另外，導線架廠商一詮（2486）也將產能切換至光耦合器導線架，目前相關電鍍線的產能滿載，明年初與今年初相較，設備機台增加一倍，新產能將於明年第一季投產。
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