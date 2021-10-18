總經與市場分析： 10月初圍繞市場的美國舉債上限利空雖暫時獲得解決，但市場氛圍並無明顯改善，中國限電、歐洲缺天然氣、印度缺煤等因素導致通膨疑慮再起，美國房價過去一年的飆漲也逐漸反映在租金通膨，而9月初美國聯邦失業補助計劃到期並沒有成功刺激就業回升，9月份非農新增就業再度大幅不如市場預期，停滯性通膨的擔憂甚囂塵上。

國際貨幣基金組織（IMF）最新10月份《全球經濟展望》也基於已開發國家面臨的供應鏈問題，將今年度全球經濟成長預估由6.0％下修至5.9％，已開發國家今年度經濟成長預估由5.6％下修至5.2％，其中美國今年度經濟成長預估由7.0％大幅下修至6.0％。

展望後市，目前供給短缺的問題已逐漸影響終端銷售，供給嚴重不足拖累經濟復甦，同時通膨仍無緩解跡象，聯準會將被迫在經濟成長放緩的情況下維持縮減購債的時程，甚至有提前升息的可能性，伴隨財政刺激政策在國會依舊陷入僵局，貨幣及財政政策的利空短時間內都無法解決，如何扭轉目前的保守氛圍須觀察美股財報公布即將進入高峰期，美國零售企業對年底銷售旺季的看法將影響經濟及企業獲利復甦預期能否重新回溫。

台股投資方向：

上周美股開始進入財報月，目前美股財報預估Q3營收將成長12.36％，盈餘成長39.14％，尤其銀行股包括摩根士丹利，花旗集團，美國銀行等多家金融機構季度營收和獲利都有不錯的表現，加上台積電Q3毛利率與獲利均優於預期，沖淡上周通膨數據升高的表現，美股反彈也讓上周五台股呈現反彈。

在通膨數據方面，包括美國公布9月份PPI 8.6％，仍較前期8.3％持續創高，9月PPI年增率續創2010年指數統計方式改版後的最高，若去除掉波動度高的能源及食物價格，9月核心生產者物價指數PPI 年增率6.8％，也但高於前期的6.7％。

中國部分，雖然9月CPI 年增率僅0.7％，增速較前月下降0.1個百分點，不過9月PPI大幅增加至10.7％，PPI與CPI剪刀差也擴大到10％，中國輸入型通膨壓力大幅增加。雖然近日天然氣價格略回檔，不過原油價格與天然氣具替代效果，帶動布蘭特原油仍在84美元之上，加上供應鏈缺工缺料仍未緩解，第四季全球通膨壓力仍未減輕。雖然美國10年期債券殖利率由1.6294％回至1.5055％，在目前預估聯準會最快將於明年Q3升息預估下，美債殖利率回檔幅度將有限。

台股9月份繳出亮麗營收表現，營收創新高家數高達140家，預估Q3台股獲利仍有近兆元水準，短期具備跌深反彈空間。技術面來看，10月以來創下16,162和16,328兩個短底低點，不過成交量市值比仍在0.52％低點，加以上檔月線（16,831點）和季線（17,112點）同步下彎，反彈空間唯量是問，預估指數將於16,100～17,100點區間整理。選股方向，可留意晶圓代工、伺服器、矽晶圓、電動車、電子標籤，解封概念股、PVC和EVA等部份原物料族群。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意