＊股東臨時會：泰豐、敏成健康、寶緯

　＊法說會：光寶科、昇佳電子、大立

　＊增資股買賣：京鼎、嘉澤、鑫聯大投控、合晶

　、愛普*

　＊庫藏股：藍天

　＊注意股票：陽明、萬海、台驊投控、揚明光、

　智原等

　＊恢復原融資比率及融券保證金成數：虹堡、精

　熙-DR、康普、正德

　＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：精剛

　、江興鍛

　＊融券最後回補（暫停融券賣出）：元大高股息

　＊恢復融券賣出：大城地產

　（方歆婷輯）

(時報資訊)

#融券賣出 #股市備忘錄 #泰豐 #敏成 #寶緯 #光寶科 #昇佳電子 #大立

個股觀測

優良
持平
注意

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