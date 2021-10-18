＊股東臨時會：泰豐、敏成健康、寶緯
＊法說會：光寶科、昇佳電子、大立
＊增資股買賣：京鼎、嘉澤、鑫聯大投控、合晶
、愛普*
＊庫藏股：藍天
＊注意股票：陽明、萬海、台驊投控、揚明光、
智原等
＊恢復原融資比率及融券保證金成數：虹堡、精
熙-DR、康普、正德
＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：精剛
、江興鍛
＊融券最後回補（暫停融券賣出）：元大高股息
＊恢復融券賣出：大城地產
（方歆婷輯）
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
＊股東臨時會：泰豐、敏成健康、寶緯
＊法說會：光寶科、昇佳電子、大立
＊增資股買賣：京鼎、嘉澤、鑫聯大投控、合晶
、愛普*
＊庫藏股：藍天
＊注意股票：陽明、萬海、台驊投控、揚明光、
智原等
＊恢復原融資比率及融券保證金成數：虹堡、精
熙-DR、康普、正德
＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：精剛
、江興鍛
＊融券最後回補（暫停融券賣出）：元大高股息
＊恢復融券賣出：大城地產
（方歆婷輯）
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