台股15日挾美股大漲、台積電股價法說後強攻優勢，加權指數狂漲2.4％，一片彈升浪潮中，美銀證券指出，後疫情時代雲端支出大降，全球電信服務業者資本支出放緩，雲端伺服器基本面開始生變，一口氣翻空族群後市觀點，降評股后信驊（5274）、指標股緯穎（6669）與台燿（6274）。
權值王台積電方以優異財測化解破底危機，高價股卻起波瀾。繼大立光「2」字頭保衛戰守得掙扎，股后信驊遇到雲端伺服器產業前景生變干擾，相較外資圈主流意見看好信驊，美銀證券選在此時終結樂觀看法降評「中立」，強調營運已有轉弱跡象，至於外資圈對信驊最保守者，則是野村證券給予「中立」投資評等，推測合理股價僅2,000元。
美銀對緯穎投資評等由「買進」，跳降至「劣於大盤」，推測合理股價由1,235元大砍至707元，緯穎15日收781元，已經跌破大波段低點，國際資金單日賣超615張，破底停損壓力不言可喻。
美銀證券台灣區研究部主管鄭勝榮指出，自9、10月以來，可以發現不少伺服器供應鏈廠商基於缺料問題，下修了第三、第四季財測，預期全球電信服務業者資本支出成長性自2022年起將會放緩，不僅缺料恐延續到2022年下半年，英特爾伺服器CPU平台更不斷延遲，帶給供應鏈出貨極大不確定性。
進一步從電信服務商資本支出面向來看，2020～2021年的高度成長主要是受惠於疫情帶動的在家工作需求，然根據過往軌跡，資本支出在連兩年成長後，隔年將會放緩，一如2017～2018年增長、2019年放緩經驗。
美銀將重要雲端伺服器供應商第三季相對疲軟的營收，當作營運開始下滑的首個證據。鄭勝榮舉例，緯穎可能因流失市占，第三季營收季減12％、年減4％，分別比美銀與市場預期低了17與9％；放眼後市，緯穎因市占流失疑慮，可能壓抑營收、獲利與評價表現。
信驊因晶圓代工產能吃緊，第三季營收也較美銀估計短少7％，美銀認為後續成長性將會減弱；台燿則因5G基礎建設偏弱，上季營收較美銀估計低5％。
(時報資訊)
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