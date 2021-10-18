證交所統計，累計今年至10月15日止共190個交易日，集中市場總成交值為78.08兆元，續寫歷史新高；累計今年來日均值為4,109.55億元，股票成交量周轉率為170.41％。市場研判，若第四季量能不要持續萎縮，全年成交值上看95～100兆元，周轉率全年也蓄勢挑戰200％。
證交所統計，10月15日台股收盤指數為16,781點，周漲141點，漲幅0.85％，產業別指數方面，漲幅以電器電纜類指數上漲4.52％最大，跌幅以航運類指數下跌5.01％最大。
集中交易上周因只有4個交易日，再加上量能萎縮，周成交值為1.09兆元，全體上市股票成交值為1.05兆元，股票成交量周轉率為2.07％；另至10月15日止，全體上市公司市值為51.61兆元，周市值增4,291.07億元。上周台股成交值前三高產業為：半導體類3,577.07億元，占全體上市股票交易金額34.1％；航運類2,216.06億元，占比21.13％；電子零組件類767.64億元，占比7.32％。
(時報資訊)
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