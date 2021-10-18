國際利空雜沓，外資提款動作不手軟，今年以來續賣台股近6千億元，隨大戶及中實戶相繼退場，僅剩投信在政府基金帶頭下對抗賣壓，所幸台積電（2330）法說釋佳音，15日股價重返600元大關，率領14檔個股在內資護航下，軋外資空單及空手戲碼有望接續上演。
疫情逐步獲得控制，供應鏈卻面臨生產瓶頸，供給量來不及滿足全球經濟解封後的大量需求，造成大宗商品價格飆漲，衍伸通膨壓力，加上美國聯準會（Fed）恐在11月啟動縮減購債，外資持續偏空操作，統計外資10月以來賣超台股677.61億元，反觀投信買超133.09億元、官股買超215.29億元，土洋法人對作同步體現在204檔個股，持續進行「外資丟、投信撿」情節。
萬寶投顧董事長朱成志認為，台股基本面優異，惟先前籌碼過於凌亂，經過近期整理後，只要年底前國際上沒有重大變數，年終作帳行情將由內資認養股作為主力部隊，外資當前過分賣超的結果，就是將面臨空手被軋的局面，無論屆時是否認錯回補，第四季以內資為主的作帳行情都值得期待。
篩選10月以來外資續站賣方、投信買超逾1億元，且第三季營收年增及月增呈「雙率雙增」的個股，包含台積電、矽力-KY、景碩、南電、世界、嘉澤、晶焱、晶宏、聯詠、旺宏、裕民、瑞昱、茂達及微星等14檔個股。
其中台積電第三季毛利率站上51.3％，稅後盈餘1,562.6億元、每股盈餘6.03元，雙創高，公司並在法說強調供應鏈維持較高庫存仍將持續，與原先部分外資認為的庫存調整與潛在砍單疑慮大相逕庭。儘管外資15日認錯回補，但10月以來累計賣超金額仍達112.88億元，投信則買超30.32億元。
摩爾投顧分析師張志誠表示，大盤歷經兩周融資餘額從2,660億元連續賣出的洗盤後，本周加權指數周K線最後一日出量翻紅，代表這波自9月營收公布前的洗盤暫告段落，待指數站回月線，將是全部多頭同步衝刺的時間，投資人此前則以大型的權值股為主。
(時報資訊)
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