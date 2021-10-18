射頻元件暨量測設備商耀登科技（3138）今年四月宣布出售旗下百分百持股子公司晶復科技，相關作業已於9月告一段落，在業外可望在第三季進補下，第三季獲利可望創高。
耀登科技今年四月決定出售旗下百分百持股子公司晶復科技，將既有的測試業務全數切割出去予歐陸集團（EUROFINS PRODUCT TESTING LUX HOLDING SARL），相關處分作業已於9月完成，由於晶復科技既有虧損已逐年攤提完畢，以出售總金額2億元計，法人初估處分利益將逼近1.9億元，以現有股本4.67億元換算，每股貢獻近4.07元。
惟耀登表示，損益數字可能會因會計準則而有所更動，再加上第三季財報尚未結算，目前尚無法提供確切數值。
耀登既有業務包括射頻元件、設備代理、認證測試，呈三足鼎立，其中由子公司晶復科技統領的認證測試今年也有望轉盈，然因考量到認證測試屬重資本投資，在大廠相繼投入下，屬利基型企業的耀登未必有競爭優勢，遂決定先行出售。
晶復科技由耀登科技創立於2004年，於桃園、台北與深圳等重要研發與製造地區，均設有實驗室，主要業務聚焦在電信通訊與資訊科技產品上，且被認為是測試、發證與全球無線通訊產品認證的市場領導者，近年更進一步提供了全方位5G NR sub-6GHz與毫米波測試能量，涵蓋EMC、RF、SAR、 Safety、CTIA OTA與全球認證服務，其中包括了台灣NCC的審驗服務，今年上半年已順利轉盈，累計稅後盈餘為4,894萬元。
(時報資訊)
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