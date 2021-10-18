IC設計廠晶宏（3141）電子貨架標籤（ESL）驅動IC、STN布局雙動能，晶宏前三季合併營收繳出年成長翻倍的成績單。法人看好，晶宏2021年獲利亦有望達到翻倍成長的歷史新高水準，且2022年電子標籤出貨動能將持續受惠於智慧貨架需求成長帶動之外，STN在車用、家電等客戶推動下，晶宏2022年營運將再締新猷。

法人指出，晶宏2021年順利搭上智慧貨架商機，電子貨架標籤驅動IC出貨表現相當亮眼，且又順利向客戶轉嫁增加成本，另外STN成功獲得車用、工控及醫療等客戶拉貨強勁，使得前三季營收表現亮眼，且進入第四季後，晶宏有望持續受惠於客戶拉貨，營運將達到淡季不淡成績單。

據了解，由於Walmart及Schwarz等大型零售商持續擴大電子貨架標籤使用率，以降低人工更換標籤的時間及成本，使得電子貨架標籤需求不斷攀升，由於晶宏在電子貨架市占率超過五成水準，且法人預期，2022年晶宏取得更多ESL產能，因此2022年業績有機會再度衝出新高水準。

另外，STN部分，法人表示，晶宏STN驅動IC在車用、工控及家電等市場持續拿下各大客戶訂單，且後續在STN驅動IC更將加上觸控功能，將使STN驅動IC晉升為STN整合觸控暨驅動IC（TDDI），有望提高產品單價，使晶宏STN業績有望穩健成長。

晶宏9月合併營收2.90億元、月成長9.7％，改寫單月歷史新高，相較2020年同期大幅成長109.5％，推動第三季合併營收季增43.6％至8.21億元，創單季新高。累計前三季合併營收18.93億元、年增111.0％，同創新高水準。

整體來看，法人看好晶宏2021年不僅營收有望翻倍成長，且獲利亦有望同步繳出成長100％水準，並再度改寫歷史新高，進入2022年後，晶宏在電子貨架標籤及STN等業務雙動能成長帶動下，營運表現可望更上一層樓，代表業績再度攻高可期。

(時報資訊)

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