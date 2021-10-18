由台灣工具機暨零組件公會創立15年來首度編撰的台灣第一本「工具機產業白皮書」，日前正式對外發表，其內容深入探討剖析台灣工具機產業的成長演進史、關鍵策略、發展願景與政策建言等全方位議題，被工具機大老譽為是工具機產業70年來的至上寶典。該書由工具機公會副理事長、現任靄崴科技董事長陳金柏，負責召集該公會轄下智庫委員會委員與產學研專家進行編撰，期間歷經無數次開會腦力激盪創新思維，彼此集思廣益交融運作才能順利出版，為台灣工具機產業未來發展擘畫出新藍圖，陳金柏不辭辛勞居間協調運作讓該書能順利出版，可說是居功甚偉。
陳金柏在「工具機產業白皮書」發表會中指出，工具機是台灣製造業與經濟發展的重要支柱，產業發展肇始於二戰後，原在日軍工廠裡被僱用的台灣機械技師開始設立小規模金屬製造廠，從事各種機械加工業，形成了台灣光復後產業重建的重要基石，一路發展迄今紮下深厚的根基。
他指出，由於工具機產業攸關國家經濟發展命脈，在工具機公會第三任理事長、現任東台精機董事長嚴瑞雄率先提出應仿效國內外作法發行白皮書，緊接著本屆工具機公會理監事完成改組後，銜現任理事長許文憲之命，著手成立智庫委員會從事工具機產業白皮書的撰寫，期間集結了多位產業領袖、先進的無私分享與指導，決定朝提升工具機附加價值率與產業競爭力等兩大方向來著手，並將白皮書整體架構定位在對政府的建言、對產業的建言與對提升產業的附加價值的建言等三大面向。
白皮書訂定的工具機總體發展願景則要在2030年讓台灣工具機產值在全球市場占比達到8％；出口金額占全球10％；車床、加工中心機出口單價提升20％；工具機進口金額降低20％；工具機整機廠商附加價值率提升30％～32％，在全球市場扮演舉足輕重的角色。
陳金柏表示，工具機產業白皮書能順利出版發行，要感謝全體智庫委員辛勤付出個人寶貴時間、精力協助編撰，更要感謝諸多產學研專家的參與，讓白皮書能觸及更多面向，內容更為多元與豐富。最後他也要強調，2021工具機產業白皮書的付梓發行，並不是結果，而是一個對話的開始，改變的起點。
(時報資訊)
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