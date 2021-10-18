桃園捷運綠線貫穿航空城區域的GC04標統包工程，將於今年底展開公開招標，如完成發包後，桃園捷運綠線全數主體工程即全部完成發包，預計明年4月開工，7月起陸續交付施工用地予廠商，2028年12月竣工。

捷運綠線主線的土建標及機電標皆已發包，包括土建標分別為高架段GC01標，及以桃園車站為界的地下南北段GC02標、GC03標，GC04標貫穿航空城區域，可視為「綠線航空城支線」。

GC04標路線全長約六公里，均為高架段，以G14站為起點，途經G15、G16、G17、G18等四座高架車站，G15、G16、G17、G18站屬於桃園航空城計畫範圍南區，兩側有產業專用區及住宅區，最終G18站可通過連通道轉乘機場捷運 A16橫山站，且A16橫山站為清華大學智慧醫療園區的所在地，對於引進產業及發展智慧航空城有極大的助益。

此外，GC04標將配合桃園航空城計畫區段徵收統包工程的工期，以進行路廊取得及用地交付。桃園市政府表示，桃園航空城計畫區段徵收統包工程分為10個標案，已全數發包完成，且優先區作為安置、產業發展及周邊必要公共設施等用地，優先區地上物同意協議價購比例逐漸提高，具備後續捷運工程的開發條件，因此捷運局將針對綠線航空城支線，配合航空城計畫開發時程，取得主要道路以進行施工。

(時報資訊)