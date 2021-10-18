國際油價持續衝高，布蘭特原油站上85美元，中油宣布在油價平穩雙機制啟動下，汽、柴油各吸收1.2元及2.3元，汽、柴油各調漲0.8元及0.9元；調整後，中油參考零售價為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升26.6元。

台塑化基於競爭原則跟進相同調幅，調整後，台塑化18日凌晨1時起，參考零售價為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升30.9元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升26.4元。

中油表示，本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價上漲2.57美元，新台幣兌美元匯率貶值0.159美元，國內油價依公式計算漲幅為3.04％，汽、柴油每公升原應各調漲2元及3.2元。

不過，為維持價格需低於亞洲鄰近國家之限制，中油吸收此部分調幅後、95無鉛汽油每公升31.3元，進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.3元經計算25％吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.3元；汽、柴油實際價格每公升各調漲0.8元及0.9元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意