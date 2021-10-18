越南疫情以及大陸限電，先後衝擊企業生產線，不過，包括高球桿頭代工龍頭復盛、塗料大廠永記、以及網具大廠金洲等公司，都已經逐步脫困，在訂單不缺的情況之下，已陸續恢復向正常產能。
復盛發言人許廷儀表示，復盛高球桿頭代工訂單滿到年底，已陸續預接明年訂單，只是生產鐵頭單價較低的越南廠，因疫情而停工，加上海運貨櫃的遞延，營收大約少了2,000萬美元。
他說，復盛越南廠產能約高球代工量的40％，占整體營收比重則約25％，在8月和9月連續兩個月因疫情停工之後，今年9月營收13.3億元，比預期的還少一些，不過，目前已經逐步恢復生產。
許廷儀指出，復盛廣東廠雖然面對大陸限電，但為降低衝擊，白天的生產改由發電機供電，晚間11時到隔天上午8時之間，則是正常生產，只是效率沒那麼好，生產成本也略為增加。
高球代工二哥明安越南廠，也在9月27日獲准陸續復工，產能逐步加大中，明安副董事長劉安晧指出，明安生產排期今年底之前已經排滿，正趕工交貨客戶，明安大陸廠雖有限電措施，但已透過調整上班方式因應，目前影響輕微。
同樣在越南和大陸有生產工廠的永記造漆總經理陳弘偉表示，永記越南廠規模較小，雖有疫情因素，但在防疫安全之下，一直都正常生產，只是出貨給下游廠商時，沒像以前那麼順暢。
陳弘偉指出，永記昆山廠主要供應大陸內需的工業用彩鋼漆，因此，大陸目前房市狀態，對永記沒有任何產銷的影響。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：