越南疫情以及大陸限電，先後衝擊企業生產線，不過，包括高球桿頭代工龍頭復盛、塗料大廠永記、以及網具大廠金洲等公司，都已經逐步脫困，在訂單不缺的情況之下，已陸續恢復向正常產能。

復盛發言人許廷儀表示，復盛高球桿頭代工訂單滿到年底，已陸續預接明年訂單，只是生產鐵頭單價較低的越南廠，因疫情而停工，加上海運貨櫃的遞延，營收大約少了2,000萬美元。

他說，復盛越南廠產能約高球代工量的40％，占整體營收比重則約25％，在8月和9月連續兩個月因疫情停工之後，今年9月營收13.3億元，比預期的還少一些，不過，目前已經逐步恢復生產。

許廷儀指出，復盛廣東廠雖然面對大陸限電，但為降低衝擊，白天的生產改由發電機供電，晚間11時到隔天上午8時之間，則是正常生產，只是效率沒那麼好，生產成本也略為增加。

高球代工二哥明安越南廠，也在9月27日獲准陸續復工，產能逐步加大中，明安副董事長劉安晧指出，明安生產排期今年底之前已經排滿，正趕工交貨客戶，明安大陸廠雖有限電措施，但已透過調整上班方式因應，目前影響輕微。

同樣在越南和大陸有生產工廠的永記造漆總經理陳弘偉表示，永記越南廠規模較小，雖有疫情因素，但在防疫安全之下，一直都正常生產，只是出貨給下游廠商時，沒像以前那麼順暢。

陳弘偉指出，永記昆山廠主要供應大陸內需的工業用彩鋼漆，因此，大陸目前房市狀態，對永記沒有任何產銷的影響。

(時報資訊)

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