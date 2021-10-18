能耗雙控限產等風險急升，大陸紙廠頻頻發出漲價函，龍頭廠玖龍更宣布五天內將連二漲，上周一波漲價潮已推升大陸紙價17日改寫今年來新高，瓦楞原紙生產價飆上人民幣3,933元，較十一黃金周前大漲逾6％，接著本周漲價潮再起。國內造紙三雄榮成、永豐餘與正隆在大陸的生產基地將持續貼近大廠報價跟漲受惠。
近期上游原材料瘋漲，帶動浙江、江蘇、湖北等地紙板廠掀起漲價潮，多家紙板廠漲幅逾5％。值得注意的是，除了歸因上游紙價連漲、停電限產持續，業者觀察到8、9月出現終端需求不旺的現象，大陸紙廠企圖透過雙控限產以量制價，刺激下游廠商拉貨。
業界研判，大陸下游紙箱需求不旺，主要原因有兩個，一是主要進出口國家塞港嚴重，大陸貨物出不去，出現不少遞延現象；二是全球海運高運價、大陸缺煤限產提高電費增加單位成本，侵蝕獲利，許多工廠面臨做白工的窘境。不過隨著停機減產潮發酵，供給減少，加上雙11、雙12、耶誕等節慶拉貨，需求增加，支撐10月紙價漲一波。
據大陸瓦楞紙價格走勢調查，下半年來紙價蠢動，8月底漲破人民幣3,800元，一度下滑千元人民幣回檔整理，9月底漲勢再起，尤其黃金周過後進入上升段，截至17日瓦楞紙每噸上漲人民幣約230元。業界分析，除了造紙原物料價格持續上漲，近期紙價漲幅擴大，緊扣大陸能耗雙控限停產的緊張期。
10月大型大陸紙廠先後調漲紙價，玖龍漲價函強調，近期受到廢紙、煤炭等各種原料與燃料價格雙漲影響，持續推升造紙成本，決定先後在13、18日分別每噸上調人民幣100～150元，漲價紙種涵蓋瓦楞紙、白板紙等，漲價區域涵蓋大陸大部分區域，彌補成本上調價差。
山鷹也在16日宣布各生產基地包裝紙全面喊漲，調幅每噸人民幣100～200元，除了反映多種大宗原料價格飆升，包括煤炭暴漲至每噸人民幣2,000元以上，漲價函也揭露還有隨時存在因缺煤而停產的風險，造成生產成本大幅上升。
由於全球能源危機蔓延，涵蓋重要造紙國家巴西、印度等，也為國際漿價走勢增添不確定性，一旦原料紙漿走升，恐再推升紙價。大陸紙廠仰賴進口再生紙漿，造紙三雄因為有台灣生產基地支援具相對優勢。
(時報資訊)
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