台灣電動巴士（簡稱電巴）大廠為開拓海外市場，與國外業者結盟蔚為風氣！華德動能與日本住友商事株式會社結盟，目標先鎖定日本市場，再擴及中南美洲及東南亞市場；唐榮車輛董事長何義純17日表示，與漢翔、大同等業者結盟，預定12月底完成「漢唐1號」電巴的實車，將積極進軍美國及日本等海外市場。創奕能源與印尼國營INKA共組合資公司，將前進印尼市場。
華德總經理楊誌榮表示，公司在大股東日本住友商事居間促成下，與日本某家大型客運公司針對電巴進行合作開發案，預定今年底開發完成後，將是公司電巴首宗外銷日本的案子。至於合作客戶，對方是日本的市公車業者，未來華德開發的電巴，將行駛日本知名地區的市公車路線。這是華德多年前將電巴銷往菲律賓之後，可望成為另一個電巴的外銷案。
車王電與華德的電巴業務，不僅開拓國內外市場，並與系統軟硬體業者合作，及推展電動車充電基礎設施。針對華德與日本住友合作搶攻中南美洲及東南亞電巴外銷訂單案，楊誌榮透露，因全球疫情關係，雙方合作進度放慢，上述地區電巴開發案，還有沒有具體成果。
同樣地，漢唐1號電巴的電動商用車（CTP）聯盟，包括唐榮車輛、漢翔、亞力電機、大同、台灣雙日、台灣電綜、漢鐘精機、台灣精星、台灣松下及為升電裝等公司。
沙烏地阿拉伯的「朱拜爾和延布皇家委員會」（Royal Commission for Jubail and Yanbu），與沙烏地阿拉伯國際工業區公司6月29日簽署合作備忘錄（MOU），將在一大港口城市－延布，成立工業聚落，成運董事長吳定發透過視訊會議出席簽約儀式，成運將轉移電巴技術給沙國業者，並在延布設廠。
另一家電巴廠創奕能源，去年10月與印尼國營INKA合作，打造電巴E-INOBUS，完成東爪哇茉莉芬市（Madiun）法規測試，陸續在峇里島及雅加達進行道路實測展示，被視為進軍東南亞市場的「敲門磚」。
創奕今年7月14日在駐台印尼經濟貿易處代表Budi與貿協董事長黃志芳見證下，與印尼國營列車製造公司INKA及綜合型大學Universitas Sebelas Maret，完成線上合資簽約儀式，將在印尼共同成立合資公司INOTRONS，積極拓展電動巴士與新能源事業。
(時報資訊)
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