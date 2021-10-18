全球領先的企業軟體創新者VMware在VMworld 2021大會上宣布公司戰略，將透過推出VMware Cross-Cloud跨雲服務來協助客戶駕馭多雲時代，以整合式服務為企業提供更快速、更智慧的雲端路徑，協助其依不同需求，在任意雲上自由靈活構建及運行應用程式，並確保其安全穩定。

VMware執行長Raghu Raghuram表示，隨著數位轉型邁入第二階段，企業必須檢視所擁有的應用程式資產，並將其最佳化。此時，策略上亦將從原先的雲優先，調整為雲智慧，根據業務及技術現況，將正確的應用程式部署在正確的雲上。相較過去企業組織所管理的任何環境，多雲環境更為多樣化、複雜且分散。

Raghu Raghuram說，愈來愈多客戶採取分散式部署架構，將應用程式部署在包括超大規模雲，主權雲、私有雲及有邊緣雲等不同階層的雲中，又根據任務不同，採用包括軟體即服務、傳統應用程式及現代的微服務導向應用程式等不同類型應用程式，這些應用在不同的雲上運轉，服務著分散式的工作團隊及據點。這些挑戰迫使企業在速度及風險管理間面臨兩難，延緩決策速度，成本亦跟著增加，這就是目前的多雲現況。

三大關鍵優勢 駕馭多雲時代

為協助開發人員因應不斷變化的業務需求，以最具生產力的方式，開發部署企業應用程式，並透過最省力的管理模式維護其穩定安全運作，提升不同工作據點及分散工作團隊的運作效率。VMware全新跨雲解決方案以五大核心及三大關鍵優勢，提供最具成本效益的多雲服務，讓企業擁有跨任意雲的靈活性和控制權，使客戶能夠在所需的雲端上選擇所需的服務，駕馭多雲時代。

首先，VMware Tanzu讓客戶能藉Kubernetes服務，透過內部伺服器或雲端快速建置雲原生應用，提供開發人任意於雲端建構及部署應用及優化的自主權，提升生產力。VMware同時藉Project Arctic，強化vSphere基礎設施即服務（IaaS）功能，讓IT管理人員能快從雲端控管，快速在混合雲環境中，視需求即時調整虛擬化應用規格，亦能串接多雲架構應用，快速在多雲架構下無縫移轉服務，賦予企業在多雲平台下更多布署彈性，充分釋放混合雲的潛力。

Project Ensemble則能協助企業，透過視覺化及單一平台管理多雲架構，藉此簡化並強化多雲架構運作效率。在安全及連線部份，全新的託管型Kubernetes服務組合，支援VMware Cloud上的應用現代化，運行更簡單安全。

此外，在數位世界與實體世界更多的互動下，將有更多邊緣應用程式的產生，加上遠距工作已隨著疫情成最新趨勢，企業亦更需要VMware edge，確保在邊緣的使用者及裝置安全，強化部署邊緣的原生應用程式的效率及安全。

複製成功經驗 切入雲智慧

這些全新的創新就是要協助客戶以較少的預算，加速在多雲旅程上的進程。Raghu Raghuram說，不管在企業處於數位轉型的哪一個階段，想從保守或積極的角度切入，VMware都有最佳對應解決方案。此外，透過VMware Cloud Universal從商業模式出發，不同階段的客戶都可依其想要的步調，複製產業成功經驗，享受雲端科技為組織帶來的便利及效率。

(時報資訊)