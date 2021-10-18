中小尺寸面板下半年旺季不旺，面板價格跌勢延續到年底。群智咨詢指出，由於零組件價格大漲傷及需求，低階智慧型手機買氣持續低迷，拖累小尺寸LCD面板連續四個月價格下跌。平板電腦買氣同樣疲弱，10月再大跌0.5美元。

反映在面板廠營收也是下滑的走勢，彩晶今年月營收自6月起呈現逐月下滑的走勢，9月營收更是跌破20億元大關，營收年增率也轉為負數。第三季合併營收約61.14億元，季減24.2％。

進入第四季，智慧型手機面板市場需求仍然呈現明顯的分化趨勢。部分零組件價格上漲帶動整機成本上漲，使得低階智慧型手機的需求疲弱，進而造成短期低階手機市場繼續萎縮，LCD面板需求走弱。

a-Si LCD面板半成品（Cell）需求持續下滑，但是供應面來看產能增加，部分面板廠為維持稼動率採取低價競爭的策略以爭取到更多的訂單，將使得面板半成品價格持續下降。模組方面，10月份模組價格整體維持穩定，不過隨著面板半成品價格的下探，預期模組價格在第四季也將走跌。

OLED面板需求在iPhone拉貨動能下維持強勁，供應端來看，面板的有效供應呈現穩定增長的趨勢，同時面板廠也在積極優化其產品策略，包括產能分配及價格策略，從而提升OLED面板的收益。另一方面，受限於驅動IC上漲帶來的成本上揚壓力，需求量較少的客戶所面臨的漲價壓力將持續存在。

LTPS面板部分，雖然驅動IC在第四季仍然是漲價的趨勢，但終端的手機品牌需求還是疲軟，LTPS面板供應商無法反映面板成本上漲，預計10月份LTPS智慧型手機面板價格整體還是持平的表現。

平板電腦面板今年中以來先是因為美國亞馬遜封號事件影響市場買氣，後來又因為大陸雙減政策衝擊補教業，都造成平板電腦需求大幅下滑，6月以來平板電腦面板價格逐月走弱。

(時報資訊)

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