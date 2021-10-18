市調機構Canalys表示，受到缺料影響，第三季全球智慧型手機出貨量比去年同期下滑6％。以去年第三季手機出貨量為3.48億支來推算，相當於今年出貨量下滑至3.28億支左右。而缺料也讓大者恆大優勢更明顯，前五大手機品牌市占率不是持平、就是小增，其中蘋果更因新品發表週期回歸常軌，出貨量與市占率均逆勢上揚，以15％市占率擠下小米、拿回亞軍。

今年上半年智慧型手機產業受到缺料影響並不明顯，然而根據Canalys公布第三季全球智慧型手機市占率初步資料顯示，第三季手機出貨量比去年同期大減6％，代表「晶片饑荒」真的襲擊手機產業了，Canalys預估晶片缺貨將延續至明年，而晶片、運費高漲，已讓手機品牌不得不提高零售價來因應。

Canalys初步資料沒有提供第三季出貨量數據，不過根據Canalys統計去年第三季智慧型手機出貨量為3.48億支來推算，相當於今年第三季出貨量為3.28億支上下，這也是連續第二年出貨量呈現年減。

雖然半導體零組件缺料衝擊智慧型手機出貨量，然而就Canalys統計前五大手機品牌市占率來看，大者恆大在缺料期間受到的影響相對小，冠軍三星、季軍小米受到缺料衝擊在前五大中相對嚴重，三星第三季市占率維持在23％、與去年同期相同，出貨量則由去年的8,000萬支下滑至7,500萬支左右。

相較之下，蘋果則因為新品上市回歸常軌，加上強大的採購能力，帶動第三季市占率年增3個百分點、至15％，相當於第三季出貨量逆勢比去年同期成長700～800萬支之譜、年增率可望高達17～18％間，並因此成功擊退小米，奪回手機出貨量亞軍。

(時報資訊)