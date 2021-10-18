受惠於第三季傳統旺季，PCB廠出貨增溫，根據台灣電路板協會（TPCA）統計，PCB上市櫃9月營收月增2.2％、年增達17％，其中，硬板年增15.76％，軟板年增達20.19％。

法人表示，多項產品需求強勁，帶動PCB第三季營收維持成長，如伺服器、5G手機、汽車電子等，尤其第三季為消費性電子旺季，5G新機帶來的成長動能最為顯著，由於去年美系新機延後推出導致整體基期較低，而今年恢復過往時程的狀況下，可以明顯看到軟板的年成長較大。

儘管9月仍有長短料、需求不如預期等雜音，加上月底還有緊急限電干擾，不過多數PCB廠營收仍維持在高檔，如美系手機供應鏈華通（2313）9月創下歷史新高，臻鼎（4958）9月也維持穩健逐月成長、創歷年同期新高。

臻鼎表示，雖然從電的角度來看，對於臻鼎影響很有限，但市場普遍存在的長短料，確實可能會影響客戶對PCB的拉貨，不過整體看下來，傳統旺季的需求仍在，下半年展望優於上半年，預期今年營收高峰會較往年略有延後，不過第四季營運拚季增、年增的目標不變。

華通提到，受益於美系客戶新機如計畫啟動拉貨，中系客戶需求回到旺季水準，以及低軌衛星題材逐漸發酵，加上重慶二廠一期新產能在第三季期間逐月加入貢獻，推升9月營收創下新高。

展望第四季，華通認為，手機、筆電、平板等需求均維持強勁，衛星板也有望跟隨客戶推動服務而升溫，拚第四季營運持續成長的目標不變，惟長短料、限電等外部挑戰需密切關注。

第三季除手機市場受惠新品成長，伺服器產業在新平台的驅動下，第三季也有不錯的需求，如伺服器占比50％的金像電（2368）9月營收創歷史第三高、第三季營收創單季新高。

伺服器PCB需求強勁，不只板廠受惠，上游材料如銅箔、銅箔基板廠也同步沾光如金居（8358）、台光電（2383）、聯茂（6213）等，業者表示，由於全球主要雲端網路服務商對於伺服器的資本支出維持高檔，帶動伺服器產業呈現穩健成長，除預期第四季新平台轉換需求仍會延續，放眼2022年，兩大CPU將推出新一代平台，明年伺服器展望依舊不看淡。

(時報資訊)

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