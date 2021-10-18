遠傳電信累計今年前三季的新經濟營收年成長18％，占整體營收達16.5％，已超越2021年全年營收占比目標16％。以今年前三季合併營收610.17億元來看，新經濟挹注遠傳營收正式超越百億元大關。
遠傳今年3月率先ARPU止跌轉正，主要受惠於數位轉型效益持續擴大，9月份新經濟營收年成長36％，資通訊業務營收年增45％、其中物聯網服務營收年成長265％、雲端服務營收增75％。個人數位服務方面，friDay購物營收9月年成長43％、數位媒體服務營收年增24％。
遠傳表示，遠傳5G大人物（大數據、人工智慧、物聯網）近年利用技術能力締造實績，已在智慧城市、交通、醫療、能源管理、安全管理等領域經營有成，包含已拿到台電智慧電表、台北智慧水表、桃園智慧路燈、遠距診療服務等政府標案。
另在智慧交通、能源管理，除已爭取到各縣市智慧路口的即時監控管理、號誌控制，接下來預計會導入最新C-V2X車聯網相關技術落地，各類型共享車輛的通訊科技應用，遠傳亦居市場領先地位。
看好新能源車發展前景，遠傳早在兩年前即投入開發連網型充電樁服務，目前除協助縣市政府管理外，亦已協助台電建置最新型V2G的充電站，接下來會在人流較大的都會區建置DC直流充電站。
雲端業務方面，遠傳已爭取到的客戶群，跨科技製造業、電商業、零售服務業、金融壽險業。5G遠距診療服務已延伸至全台灣更多鄰里村落，今年底將陸續拓展至更多縣市。
各界關切中華電、遠傳電信相繼調高4G部份關鍵資費之後，未來國內4G資費是否持續走升？遠傳總經理井琪表示，電信業者調整4G部份資費價格，主要希望引導一下市場走向，但業者若只是一廂情願往高資費訂價、導致乏人問津，也註定行不通，所以，資費調整與否，仍以反應市場需求為主。
井琪強調，遠傳調整資費、不只是數字修改，也不是單純將4G資費向5G看齊而已，而是同步有不同配套方案推出。 國內整體電信ARPU已於今年第二季正式v型反轉，井琪說，電信ARPU拉升的速度與5G用戶滲透率成正比，且電信ARPU不單單反應行動業務，還包括其它行動加值服務，例如遠傳新生活就提供了許多加值服務有助於推升ARPU。她認為，未來國內整體行動ARPU的成長曲線，應該是緩升而不是急升或爆發成長。
(時報資訊)
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