電信三雄2022年營運展望，遠傳電信率先拋出2022年獲利將比今年好！遠傳電信總經理井琪表示，遠傳2021年財測每股稅後盈餘（EPS）2.57元絕對做得到，2022年一定也會比2021年好。

至於2022年資本支出，井琪強調，今年加速5G網路建設，年底將達到9,000座5G基地台，2021年是遠傳資本支出的高峰年，2022年資本支出將低於今年。遠傳2021年資本支出149億元，目前5G基站全台已完成8,500座，預期年底蓋滿9,000座，2022年再增加一些基站、總基站會超過1萬座。井琪說，2021年是遠傳5G建設的高峰年，2022年資本支出將少於2021年。

井琪說，遠傳拿到的5G頻寬不是最大、5G基站也不是蓋得最多，但仍能拿到5G世界第一網速，靠的是軟體優化、基站以AI選址，做到精實建設，所以能讓資本支出發揮最大效能。

遠傳今年前三季EPS已達全年度財測目標的85％，營運績效亮眼，對於獲利展望，井琪說，2021年財測EPS為2.57元，「我很有信心，絕對是超過財測目標，而且非常樂觀」。

井琪強調，雖然5G的頻譜標金從2021年開始攤提，對財務的成本壓力比較重，但遠傳將2021年的EPS訂在2.57元、比2020年的2.56元成長，是因為相信2020年是電信業最壞的一年、也是獲利的谷底，雖然2021年受到疫情難免有些影響、所幸有驚無險，但2021年一定會比2020年好，2022年一定又比2021年好。

遠傳9月合併EPS為0.22元，年成長率高達21.5％，獲利表現突出，井琪認為，除部份因為7月出售內湖一棟辦公大樓挹注獲利，另外遠傳近期在5G、新經濟、企業用戶市場及資通訊服務表現都相當突出，井琪舉前陣子校園「班班有冷氣」政策為例，遠傳自行研發的EMS能源管理服務就拿到相關標案、估約十億元左右，對於遠傳資通訊業務的挹注相當豐厚，井琪強調，相信接下來遠傳的獲利將持續這樣的力道。

井琪表示，遠傳5G用戶滲透率已超過20％，又有拿到5G網速世界第一的加持，推升近來iPhone 13新機熱銷的同時，亦帶動5G高資費申辦量，目前購買iPhone 13的用戶，95％使用1,399元以上的資費。

(時報資訊)

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