標準普爾全球評級最新指出，亞太區的信用評等在2021年第三季呈現新冠肺炎疫情爆發以來的最佳水準，但由於大陸市場引領的經濟復甦腳步正逐漸趨緩，評等改善的動能不太可能持續至2021年第四季，而且亞太區多個生產重鎮仍維持封城措施與社交距離限制，恐將進一步拖累復甦速度。

　標普對於亞太區的評等趨勢分析，2021第三季的淨評等為-7％，較2021第二季的-11％改善，意即據此水準，被授評發行人的信用評等被調降或評等展望轉差的比率，已經改善到疫情期間最好的情況，整體亞太區的信用品質在疫中逐步好轉。

　標普亞太區分析團隊指出，亞太地區許多經濟體封城措施正對人流與支出形成限制，擾亂供應鏈，進而降低生產量與消費信心，給經濟成長帶來負面影響，第三季的復甦動能不太可能持續至2021年第四季。

　近期大陸官方多項政策大幅轉變，標普指出，大陸企業面臨的風險逐漸上升之際，官方對疫情「零容忍」的態度會加劇企業的壓力，而將其信用評等趨勢進一步導往「負向」趨勢。

(時報資訊)

#亞太區

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