美國資產管理公司ProShares Trust於18日推出首檔比特幣期貨ETF，台灣資產管理業界指出，台灣對ETF商品設計熟悉，且金管會已明確提出虛擬通貨洗錢防制法遵規範要件，近兩年台灣市場也可買到比特幣衍生性商品，已被納管的合規幣商正構思「類金融業」定位，打算設計新台幣計價的比特幣期貨ETF。

財金學者分析，ETF商品設計是「資產組合分散再分散」，從投資風險管理的角度來看，較能獲得監管單位的認同，而且EFT有許多業界熟悉的多元共同基金模組，在比特幣期貨ETF中，期貨合約是根據共同基金規則提交，只是增加了比特幣的占比，且以財務資訊透明取信監管方，因此才有SEC放行美國首檔比特幣期貨ETF交易的說法。

虛擬通貨靠向傳統金融機構已發生許久，摩根大通等大型金融業雖然表態將之納入資產池，或發行銀行內部使用的代幣（token），財金學者認為，整個趨勢能加快的關鍵在於DeFI平台的被接受，USDT等穩定幣體制把加密貨幣等帶入「可交易」的環境，因此幣圈加快把上架的商品往「類金融」方向思考。多家加密貨幣新創團隊在台灣金融科技協會的業界交流中，直接向傳統金融業者招手，希望延攬懂得「虛實整合」的金融商品設計人才。

金管會預計今年將完成本地虛擬通貨商納入洗防法令遵循，且在先前的STO規範中已將相關業者歸於證期局旗下管理，金融業者認為，此作法有助虛擬資產商品設計。

(時報資訊)