銀行管理信託資產綁手綁腳，導致國人信託財產運用集中在特定金錢信託、也就是投資基金占比過高。信託公會近日舉辦座談會力拚法規鬆綁，信託公會理事長雷仲達指出，為鼓勵信託業發展「具有運用決定權的業務」，並降低投資爭議，已在自律規範中規定，1,000萬元以下信託資產銀行不必再每做一個決定、像是買ETF的價格、數量、再平衡都要經過委託人同意。
信託公會秘書長呂蕙容指出，除了自律規範已針對資產1,000萬元以下信託財產管理涉及財務規劃與資產配置訂定具體遵循，現也在研擬爭取修法，若是銀行只是管理信託資產1,000萬元以上而非全委代操時，可以不必申請兼營全委業務。
呂蕙容指出，銀行管理信託資產，並不是全委代操性質，不是以積極獲利為目的，只是按委託人意志來管理這些有價證券，現行法令規章多重規定下時有重疊，也造成現實上信託業法令遵循成本增加，無形中成為推展受託人具運用決定權業務的法規障礙，有朝更簡明及具效率的方式調整的必要。
此外，為爭取信託業務免兼營全委代操業務，透過委託律師比對法規，提出信託業法、投信投顧法、全委管理辦法修法以及增訂信託業法第18條授權辦法的法規增修建議，一同促進國內信託業務前進。
(時報資訊)
#信託業法
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