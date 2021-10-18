在永續金融的政策標竿之下，財政部轄下八大行庫也急起直追，進行綠能科技、循環經濟產業等相關投、融資。根據財政部所出具的最新統計顯示，截至9月底止，八大行庫全體對此的投資、融資規模，合計已超過2.5兆元；財政部同時把各大行庫簽署「赤道原則」的時限再壓縮，最遲明年底，除了一銀、兆豐銀，其他尚未完成簽署的六家行庫全部要簽完赤道原則。

財政部18日要向立法院財委會報告配合金管會「綠色金融行動方案2.0」最新執行成果。財政部在書面報告中指出，已督導旗下所有公股事業機構多管齊下，在永續發展領域投、融資並進，並且加快參與、簽署或遵循國際倡議及原則，截至9月底止，公股金融事業投資綠能科技產業共181件，合計1,263億元；投資循環經濟產業共227件、合計1,438億元；兩者加總共408件、2,701億元。

綠能融資放款方面，公股銀行於綠能科技產業及循環經濟產業放款餘額則分別為7,701億元及1兆4,604億元；財政部並在報告中明確指出，八大行庫會在明年底全數簽完赤道原則，意謂尚未完成的六家行庫，都必須在明年底前完成。

對於九大公股金融事業成立的ESG倡議平台，財政部也說明，該平台由第一金統籌，依「組織與ESG資訊揭露」、「責任金融」及 「環境及社會績效」三大主軸，並分成短中長期三階段，推動超過35項執行方案，將藉由金融影響力，促使更多企業重視及因應氣候變遷、環境永續等問題，並以引導產業低碳轉型、邁向永續經營為目標。

(時報資訊)

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