基於「供電穩定」的需求越來越高，銀行業者認為，未來與能源相關的聯貸案不但越來越多，而且會更加多樣化，尤其是過去外界僅將焦點放在離岸風電或是太陽能發電，或是陸岸風電，但這些發電方式都與天候，包括日照時間，以及風量等密切相關，天然氣相對燃煤發電更環保，在供電上也更有穩定性，未來將扮演一定的要角。

近來大陸官方執行「能耗雙控」政策大舉採行限電措施，不僅衝擊經濟產業，更使得全球對相關的製造業產出充滿悲觀預期，也使國際間更加警覺供電穩定的重要。

金融業者認為，尤其是以台積電為「護國神山」的台灣，水電的穩定供應更不可少，政府近幾年來雖然積極推動太陽能或是離岸風電等再生能源、綠電，但這些發電方式，經常得「靠天吃飯」，實際上有其供電的不穩定性。

銀行業者進而分析，例如，離岸風電最重要的就是靠風力，但倘若風量不足，產生的電力就會不夠；此外太陽能也一樣，即使中南部是全台灣日照最充足的地區，但日照時間也有失算的時候，而綠能發電設施遭到風災破壞的機率也最高，因此除了推展這些再生能源、綠電之外，也不能偏廢其他的發電方式，尤其是天然氣。

對能源有相當研究的金融業人士引近來與天然氣相關的國際地緣政治變數指出，大陸在採取「能耗雙控」政策之後，已有預期天然氣對燃煤發電的取代性更高，因此國際天然氣價格已經在飆漲。

其中俄羅斯不僅在國際間被視為暗中影響天然氣價格，甚至俄羅斯與德國合作的天然氣輸送可直達二國的「北溪管線」，還因為可能影響到一向為歐盟天然氣供應重鎮烏克蘭的安全，備受國際矚目；由於天然氣供電未來將有一定的重要性，相關的聯貸案預計將愈來愈多。

(時報資訊)

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