首宗適用國家保證融資機制的離岸風電聯貸案登場。公股金融圈人士透露，國營事業台船為最大股東的「台船環海風電工程」公司委託第一銀行出任管理銀行籌組聯貸案，總金額2,990萬歐元（約新台幣10億元），台船環海為中能風場海事工程承包商，將成為首宗申請國家融資保證機制的聯貸案，也是離岸風電在地化政策指標案例。

公股金融圈人士指出，一銀是中能風電510億元聯貸案的6家管理銀行之一，如今再出任台船環海這件國內首宗的國家融資保證機制聯貸案，在與中能風場相關的兩個聯貸案中，均扮演重角，在公股承作離岸風電聯貸案中已成為不折不扣的「領頭羊」。

一銀已向國家融資保證委員會正式提出申請辦理送保作業中，並將邀請其他公股行庫參與，由於該案的政策指標意義強烈，是適用國家融資保證機制的第一宗離岸風電海事工程服務聯貸案，亦開啟「離岸風電國產化」的重要里程碑，因此預料八大行庫將全員到齊參與該聯貸案。

立法院財委會18日召集國發會、財政部、經濟部、金管會等部會進行綠色金融行動方案與碳權交易所專案報告，離岸風電等環保能源推動成為關注焦點，其中國發會的協助產業邁向金融永續措施中，即以「國家融資保證機制」打頭陣，同時還在報告中透露，近期已有多個業者提出融資保證的需求，正在接觸。

知情人士透露，其中將獲通過的第一案，就是由一銀出任管理銀行的這宗台船環海2,990萬歐元的聯貸。至於國家融資保證可給的融資保證額度及期間，近日國家融資保證委員會將正式拍定，原則上保證成數應會在五、六成，國家融資保證機制原本就對提供國內製造或服務的單一廠商提供最高20億元、最長五年的保證，台船環海所需求的保證額度亦在其範圍內。

目前已知，中能聯貸除了由台銀、兆豐、合庫、一銀、中信、土銀等六家銀行出任管理銀行，包括輸銀在內的九大行庫將全部到齊，再加計台新、富邦、上海、玉山、高雄銀行等其他參貸行，該聯貸案的銀行團陣容至少超過17家銀行。

(時報資訊)

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