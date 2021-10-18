大陸工信部部長肖亞慶17日表示，為保障中小企業公平參與競爭，將繼續加強電信和互聯網市場監管。不僅將繼續深入推進互聯網行業專項整治行動，也會加強監督互聯網企業的整改情況。
大陸自2020年底起針對互聯網企業進行一連串雷厲風行的整頓行動，包含金融業務、叫車服務、數據管理等，全都納入監管範圍，互聯網企業正式揮別過去「野蠻生長」的榮景。
陸媒經濟日報報導，肖亞慶表示，互聯網行業專項整治行動聚焦擾亂競爭秩序、侵害使用者權益、威脅資料安全、違反資質和資源管理規定等四方面、八類問題。他稱，7月以來不斷加大整治力度，分類推進整改工作，部分嚴重問題已獲初步解決。譬如，各主要互聯網企業彈窗資訊「關不掉」的情況已由69％基本清零、廣告資訊亂跳轉的情況也從90％下降至1％。
肖亞慶表示，未來將繼續深入推進互聯網行業專項整治行動。首先落實企業主體責任，督促互聯網企業改進產品和服務。二是加強監督檢查，及時掌握互聯網企業合規情況。對整改不徹底的企業進行執法問責，堅決查處違規行為。三是完善協調機制，指導行業龍頭企業率先符合規範，並加強與相關部門配合，形成監管合力，以營造公平競爭、安全有序的互聯網市場環境。
肖亞慶表示，在保障中小企業公平參與競爭方面，將努力破除各類隱形壁壘，消除影響公平競爭、妨礙創新的各種制度束縛，推動大中小企業良性互動、融通發展。此外還要做好公平競爭審查，夠過建立公平競爭審查工作機制，從源頭上保障各類企業平等使用生產要素、公平參與市場競爭。
(時報資訊)
#互聯網
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：