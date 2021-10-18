大陸工信部部長肖亞慶17日表示，為保障中小企業公平參與競爭，將繼續加強電信和互聯網市場監管。不僅將繼續深入推進互聯網行業專項整治行動，也會加強監督互聯網企業的整改情況。

大陸自2020年底起針對互聯網企業進行一連串雷厲風行的整頓行動，包含金融業務、叫車服務、數據管理等，全都納入監管範圍，互聯網企業正式揮別過去「野蠻生長」的榮景。

陸媒經濟日報報導，肖亞慶表示，互聯網行業專項整治行動聚焦擾亂競爭秩序、侵害使用者權益、威脅資料安全、違反資質和資源管理規定等四方面、八類問題。他稱，7月以來不斷加大整治力度，分類推進整改工作，部分嚴重問題已獲初步解決。譬如，各主要互聯網企業彈窗資訊「關不掉」的情況已由69％基本清零、廣告資訊亂跳轉的情況也從90％下降至1％。

肖亞慶表示，未來將繼續深入推進互聯網行業專項整治行動。首先落實企業主體責任，督促互聯網企業改進產品和服務。二是加強監督檢查，及時掌握互聯網企業合規情況。對整改不徹底的企業進行執法問責，堅決查處違規行為。三是完善協調機制，指導行業龍頭企業率先符合規範，並加強與相關部門配合，形成監管合力，以營造公平競爭、安全有序的互聯網市場環境。

肖亞慶表示，在保障中小企業公平參與競爭方面，將努力破除各類隱形壁壘，消除影響公平競爭、妨礙創新的各種制度束縛，推動大中小企業良性互動、融通發展。此外還要做好公平競爭審查，夠過建立公平競爭審查工作機制，從源頭上保障各類企業平等使用生產要素、公平參與市場競爭。

(時報資訊)