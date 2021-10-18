受到大陸實施「國六」新規，以及環保限產、貨運市場終端需求不振等因素影響，根據多家主要重型卡車（簡稱重卡）企業公布的銷售數據顯示，9月大陸重卡銷量約6萬輛，年減60％，為連續第五個月下滑。
中國汽車報報導，自4月以來，大陸貨運市場持續低迷，導致重卡市場需求放緩。另一方面，大陸柴油車「國六」排放新規7月1日上路，重卡企業希望趕在新規上路前賣出更多車輛，並加速投產，讓「國五」庫存重卡新車因而上升。
報導指出，重卡企業未能料到的是，在環保限產、運力過剩、基礎建設工程開工不足等因素影響下，重卡終端使用者訂單不如預期，造成新車庫存居高不下。延續到第三季，重卡銷量更出現「斷崖式」崩跌。據統計，2021年前三季，大陸重卡累計銷量為123.4萬輛，年減0.2％，是2021年以來累計銷量與2020年同期相比，首次出現衰退。
對此，中國汽車流通協會商用車專業委員會秘書長鍾渭平稍早表示，大陸重卡市場遇冷的背後有多種因素。從目前市場買氣來看，包括經濟結構調整、國際貿易不景氣，以及「雙碳」目標下的業務調整等因素，都是導致重卡市場下滑的重要原因。預計10月過後，隨著需求結構的調整，以及進出口貿易復甦，市場有望回暖。
河南省商丘市一家重卡經銷商指出，重卡市場在經歷幾年來的高速增長後，目前的供需關係已越來越不平衡，特別是在各種金融政策的刺激下，買車的門檻降低，市場的實際運力已經遠超需求運力，這也導致貨運市場運費低迷、同行惡性競爭。
河北省一家重卡經銷商則表示，重卡市場蕭條與2021年前幾個月透支大量的買車需求有關。為了因應排放標準轉換，很早就開始備貨，由於「國五」重卡儲備充足，前幾個月的業績也非常可觀。但是從4月以來的銷售數據來看，市況並不樂觀，庫存車也沒有消化完，現在已著手準備「國六」車型的銷售預案，為將來做準備。
央視報導，儘管多個省份為了緩解「國五」新車的庫存與銷售壓力，紛紛延長掛牌的截止時間，但在整體市場需求下滑下，還是無法解決「國五」重卡積壓庫存的壓力。
(時報資訊)
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