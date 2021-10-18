大陸通膨起飛，部分食品價格卻是不漲反跌，物價呈現兩極化趨勢。2021年以來生豬價格重挫70％，令大陸A股上市養豬企業慘虧，欲哭無淚。

第一財經報導，截至15日已有8家豬企公布第三季業績預告，不僅龍頭業者牧原股份出現單季虧損，溫氏股份、正邦科技等豬企預計前三季淨虧損甚至超過人民幣（下同）50億元。

報導稱，大陸生豬價格9月再創年內新低，與1月中旬的豬價每公斤37元相比，下跌約70％，一度跌破每公斤11元。牧原股份9月商品豬售價為每公斤11.49元，月減17.46％，拖累銷售收入。

牧原股份14日預計，第三季虧損5億元至10億元，前三季淨利為85億元至90億元，年減57.12％至59.5％。市場分析，當牧原股份這種採取「自繁自養」具成本優勢模式的公司，都出現單季虧損時，所有豬企的成本壓力就可想而知。

其中，溫氏股份15日預計，前三季虧損92.5億至97.5億元，是目前預告虧損最多的豬企。另外，正邦科技前三季預虧至少69.5億元，第三季則預虧至少55.2億元。

但從近期養豬類股的股價表現來看，類股抗跌屬性明顯。近一個月，牧原股份、溫氏股份、正邦科技分別累計上漲28.09％、9.03％、6.03％。

針對近期養豬類股止跌反彈，農林漁牧業分析師認為，7月至8月，養豬股持續下跌，個股屢創年內新低，主要是資金對豬價持續下跌，導致對豬企業績虧損有疑慮。但隨著大陸消費旺季來臨，有望推動豬肉需求走強，豬價下跌空間有限。預計豬價已然來到年內低點，影響豬企業績的最大利空出盡，也是資金提前布局養豬類股的主因。

(時報資訊)