面對原物料成本快速上升，多家大陸本土企業也頂不住壓力，近日先後調價。大陸醬油企業龍頭海天味業就率先開出漲價第一槍，宣布25日起產品價格將上調3～7％。市場憂心，龍頭企業帶頭喊漲將引爆新一波民生物資漲價潮，通膨飆升時代正式來臨。

2021年以來原物料等價格全面上揚，外國企業如百事可樂、達利食品等早在數月前已宣告漲價，大陸本土企業則是咬牙硬撐。眼見上游價格漲勢難回，證券時報報導，海天味業12日晚間公告，鑒於各主要原材物料、運輸、能源等成本持續上漲，因此上調醬油、蠔油、醬料等部分產品價格，調整幅度為3～7％不等。

江海證券首席經濟學家屈慶指出，2021年上游價格飆升太快，從海天味業宣布漲價，加上部分紙業企業也於近日漲價，顯示物價上漲已從上游傳導到下游商品，側面反映出大陸經濟正處於類停滯性通膨的狀態。

另一家鈦白粉龍頭企業─龍佰集團也在12日晚間公告，根據市場需求、原材料價格上漲等因素，即日起該公司各型號鈦白粉，對國內客戶每公噸上調人民幣（下同）700元，對國際客戶每公噸上調100美元。另外，龍佰集團在11日也上調海綿鈦產品的價格，每公噸上調2萬元。

值得注意的是，光是2021年以來，龍佰集團已九度上調鈦白粉的售價，足見物價飆升之速。展望第四季，該集團表示國際商品價格仍在波動，最新產品售價會維持多久仍不確定，不排除將會繼續調整產品價格。

其他行業也因原材料、能源價格上漲，不少公司近日陸續宣告漲價。如帝歐家居10日公告，鑒於近期電力供應緊張，原材料及能源價格持續上漲，將從11日起上調磁磚產品的銷售價格。

另家磁磚及衛浴產品企業─東鵬控股則在9月下旬公告，因應原料成本價格，自10月1日起上調磁磚產品的銷售價格。其他像是工程管道產品、工程項目等價格，也將在優惠價和原始合約的基礎上再漲價5％。

專家表示，民生龍頭企業漲價帶來的是新一輪物價全面飆升壓力。中原銀行首席經濟學家王軍認為，為減緩物價飆升趨勢，官方應嚴格執行保供穩價政策，避免「一刀切」限電限產，防堵上游工業品漲價侵蝕到中下游企業獲利，造成內需更加不振的惡性循環。

(時報資訊)